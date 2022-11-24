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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:50

Глава Заксобрания Иркутской области навестил семью мобилизованного из Свирска

Жена призывника рассказала о своем самочувствии
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: Заксобрание Иркутской области

Фото: Заксобрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области поделился результатами визита семьи мобилизованного из Свирска. Он встретился с его женой и спросил, нужна ли какая-то бытовая или юридическая помощь. Сейчас родственникам мобилизованных и участников спецоперации подвозят дрова, освобождают от оплаты детских садо, школьного питания, части коммунальных услуг.

- Так, семьи мобилизованных, проживающие в благоустроенных квартирах, освобождены от оплаты за некоторые виды коммунальных услуг. Аналогичное решение планируется принять по оплате за холодное водоснабжение в частном секторе, - рассказали в пресс-службе Заксобрания региона.

По словам жены мобилизованного, у них с ним есть возможность говорить по телефону после его учебного дня в части в Новосибирске. Он и его сослуживцы настроены только на победу.