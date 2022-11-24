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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:02

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 25 ноября

Отключение света в Иркутске 25 ноября затронет улицы четырех округов
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 25 ноября анонсировала компания энергосбыта. В пресс-службе предупредили, что в частях сразу четырех округов города не будет света. Конечно, в зависимости от адреса, будет свое время отключения.

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

По данным энергооператора, больше всего домов почувствуют перебои с электричеством в Ленинском округе. Меньше всего затронет Свердловский округ, здесь свет отключат на нескольких улицах. Также перебои коснутся Правобережного и Октябрьского округов.

Отключение света в Иркутске 25 ноября пройдет по каждому адресу в разное время. У кого-то перебои начнутся утром, у кого-то - только глубокой ночью. В среднем, они не продолжаются больше нескольких часов. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах компании энергосбыта.

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 25 ноября: адреса, сроки