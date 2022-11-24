Первый этап капитального ремонта поликлиники №1 завершили в Усть-Илимске

Всего по госконтракту выделили 78 миллионов рублей. Объект нужно сдать в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Илимске закончили первую стадию капитального ремонта поликлиники №1. Работы завершили по плану, в 2022 году, нарушений графика нет. Ремонт осуществляют на средства по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области". Об этом сообщили в правительстве региона.

- Подрядчики выполняют часть работ, которые запланированы на 2023 год. Это демонтаж старой проводки на втором и третьем этажах и подготовительные работы по отделке помещений второго и третьего этажей. Также планируются работы с водоснабжением, - заявила главврач Светлана Домитрак.

На первом этапе капитального ремонта рабочим удалось выполнить общестроительные, электромонтажные задачи, а также провести линии теплоснабжения. Всего по госконтракту выделили 78 миллионов рублей. Объект нужно сдать в 2023 году.

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