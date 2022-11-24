Школу на 1275 учеников с двумя бассейнами открыли в Тулуне 24 ноября

Губернатор поблагодарил местных жителей за терпение, ведь ремонт был не быстрый. Фото: стоп-кадр видео из официального ТГ-канала главы Иркутской области

В Тулуне начали вести первые уроки в новом здании школы № 2 имени Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева. До этого дети и педагоги занимались в старом здании, теперь их перевели в обновленные корпуса. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Площадь здания почти 30 тыс. м2. Учебные блоки организованы по принципу разделения младшей, средней и старшей школы с разными входными группами и гардеробами. Оснащены 67 кабинетов, актовый и форум залы, современный информационно-библиотечный центр, 6 компьютерных классов, в том числе для начальной школы, многофункциональный спортивный зал, лингафонный кабинет, - рассказали в пресс-службе.

Также в учреждении расположили два бассейна, стадион и спортивные площадки. Примечательно, что школу основали в 1918 году, у нее достаточно долгая история. Школьники здесь имеют интересные направления деятельности: МЧС, патриотическое, туристско-краеведческое направления и организация кадетских классов.