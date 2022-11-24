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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:43

Школьница из Читы сделала бумажное оригами в виде Храма Василия Блаженного

На работу у них ушло 2 тысяч листов бумаги и 2 года жизни
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: стоп-кадр видеосюжета "Забайкалья"

Фото: стоп-кадр видеосюжета "Забайкалья"

В Чите нашлась школьница, которую особо сильно впечатляет русская архитектура. Оля Руписова из оригами сделала уменьшенную копию Храма Василия Блаженного, причем модель - цветная. На это ушло целых 2 тысячи листов разноцветной бумаги. Об этом рассказали корреспонденты телеканала "Забайкалье".

- Сначала сделали башни из бумаги. И потом уже внутри всё клеем было проклеено, туда были вставлены картонные цилиндры. Сейчас, если за башни взять, они прямо твердые, как будто бы пластиковые, - поделилась мастерица.

Школьницу в интересном проекте поддержали как родители, так и одноклассники с учителями. Они все помогали ей складывать фигурки из бумаги, чтобы ускорить процесс возведения бумажного храма. В итоге получилась огромная модель здания, которая передает его интересную красоту и одновременно с этим - восприятие мастерицы.

Отметим, работа оказалась невероятно кропотливой, на реализацию проекта ушло целых два года.