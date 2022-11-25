До -12 ожидается в Иркутске 25 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 25 ноября 2022 не принесет в областной центр осадков. Будет немного ветрено, скорость воздушных потоков в городе составит 5-10 м/с, ветер дует с юго-востока. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 25 ноября 2022

- Погода в Иркутске 25 ноября 2022 ожидается с переменной облачностью и преимущественно без осадков, - добавляют метеорологи. – Днем уличные термометры покажут -10…-12 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 732 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха в городе пониженная – 65%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также будет с переменной облачностью, ветер ожидается с порывами до 14 м/с. Днем в Приангарье -10….-15, холоднее всего в пятницу в Катангском районе региона, там -25…-30, местами и вовсе до -35.

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