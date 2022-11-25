Пищевики реализуют импортозамещение в Иркутской области

Программу импортозамещения реализуют предприятия Иркутской области.

Члены Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области посетили в Ангарске АО «Каравай» и Ангарскую птицефабрику и наглядно оценили, как в регионе идет импортозамещение. Потом это обсудили на заседании, на котором присутствовали представители предприятий, территорий, правительства региона.

Председатель Совета Алексей Соболь напомнил, что эту тему уже поднимали в апреле этого года. Тогда руководители предприятий рассказали о трудностях, связанных с логистикой, ростом цен, упаковкой и т.д.

Спикер ЗС Александр Ведерников отметил, что депутаты ведут мониторинг состояния отраслей региональной экономики в связи с введением санкций.

- Это важный вопрос для продовольственной безопасности Иркутской области. Нам необходимо понимать, эффективно ли работают меры поддержки и что еще необходимо предпринять, чтобы производства развивались, - сказал председатель Законодательного Собрания региона.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумароков доложил, что в области работают 930 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Их количество в этом году увеличилось, также как и объем отгруженных товаров. Это говорит о том, что в отрасли есть положительные изменения, действуют различные меры поддержки.

Однако есть проблемы. Так, все сетуют на то, что не хватает продовольственной пшеницы местного производства. Пищевики вынуждены закупать ее в других регионах, а это влечет за собой транспортные расходы и увеличение себестоимости продукции. Есть сложности с кадрами, дефицитом ветеринарных вакцин и запчастей для оборудования.

По итогам заседания решено усилить парламентский контроль за поддержкой пищевых предприятий, предложения направлены в правительство региона.