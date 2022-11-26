Мемориальную доску погибшему в зоне СВО Сергею Зуеву установили в поселке Никола

За проявленную отвагу и смелость Сергей Зуев посмертно награжден орденом Мужества. Фото: пресс-служба администрации Иркутского района

В поселке Никола Иркутской области открыли мемориальную доску Сергею Зуеву. Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутского района.

Сергей Зуев – уроженец поселка Никола. Воспитывался в многодетной семье. Юноша окончил девять классов школы в Листвянке. После этого поступил в Иркутский энергетический колледж, затем перевелся в профессиональное училище в селе Оек. Учился на тракториста.

- Парень мечтал сделать военную карьеру. Проходил срочную службу в Улан-Удэ. После этого подписал контракт и отправился на Камчатку в морскую пехоту. Был в Сирии, где получил ранение. Сергей был награжден нагрудным знаком за участие в боевых действиях, - говорится в сообщении.

За проявленную отвагу и смелость Сергей Зуев посмертно награжден орденом Мужества. Мемориальная доска в память о герое спецоперации установлена на фасаде дома, где жил молодой человек и сейчас живет его семья.