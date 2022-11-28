Сроки по благоустройству двух общественных пространств сорвали подрядчики в Иркутске

Сроки по благоустройству двух общественных пространств в Иркутске сорвали подрядчики. Фото: администрация Иркутска

В столице Приангарья сразу два общественных пространства не готовы к сдаче в эксплуатацию в срок. Об этом сообщил в социальных сетях мэр Иркутска Руслан Болотов. Речь идет о сквере в Академгородке и территории у нового катка в Пади Долгой. В обоих случаях подрядчиков ждут штрафы.

- В сквере «Прогресс» подвел поставщик материалов. Благоустройство затянулось на месяц. На месте подрядчик пообещал, что завершит объект в течение двух-трех дней, - отметил градоначальник. - В Пади Долгой ситуация хуже. Пространство рядом с новым катком завершено только на 75 %. Установил подрядчику срок до 1 декабря.

Напомним, решение обустроить зону отдыха вокруг крытого катка в пади Долгой было принято в сентябре прошлого года. К работе приступили в 2022 году. По завершении строительства каток было запланировано огородить по периметру согласно требованиям антитеррористической безопасности. Вдоль него было предложено сделать тротуар. Будет обеспечена пешеходная доступность участка, в том числе со стороны Университетского.