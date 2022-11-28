13 домов остались без отопления из-за аварии на водоводе на севере Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64 человека, среди которых 8 детей, остались без отопления из-за аварии на водоводе в поселке Артемовский Бодайбинского района. Из-за прорыва в 13 домах не работают батареи, при этом температура за окном днем 28 ноября достигает - 38 градусов. Устранение проблемы на контроль взял губернатор Игорь Кобзев.

- В поселке ввели режим ЧС. Работают инженерные бригады. В данный момент заместитель главы района Игорь Анатольевич Крицкий - на месте. Сегодня пройдет по квартирам, попавшим под отключение. Необходимо оценить ущерб, - отметил глава Приангарья.

Готовятся пункты временного размещения. Однако пока никто из местных жителей не решился ими воспользоваться.

Напомним, аномальные для конца ноября морозы установились в Приангарье. С 28 ноября по 1 декабря в Иркутске температурные показатели будут ниже климатической нормы на 7-14 градусов. В понедельник столбик термометра упадет до отметки в -23 градуса. При этом в областном центре продолжит дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с, сохранится поземок.