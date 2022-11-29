10 км трассы «Сибирь» отремонтировали в Аларском районе. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В Аларском районе завершился капитальный ремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Речь идет об участке км 1714 – км 1724. Изношенное покрытие площадью больше 100 тысяч квадратных метров дорожники полностью восстановили. Вместе с этим, специалисты сделали более крепкое основание из асфальтогранулобетона и сделали более надежными откосы и кюветы. Работы стартовали летом прошлого года. Об этом сообщает «Тайшет24» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- При обустройстве дороги смонтировано более 7 тысяч метров металлического барьерного ограждения, устроено 1,5 километра линии электроосвещения, установлено 132 дорожных знака и 194 пластиковых сигнальных столбика, а также две автобусные остановки, - рассказали в пресс-службе учреждения.

Напомним, дорогу, ведущую на «золотые пески» на Братском море ввели в эксплуатацию в Аларском и Нукутском районах. Капитальный ремонт провели на участке трассы Кутулик – Бахтай – Хадахан с 13 по 23 километр. Отремонтировано 15 водопропускных труб, земляное полотно, уложена дорожная одежда и асфальтобетон. Работы обошлись в 438 миллионов рублей.