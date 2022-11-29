Стало известно, как долго в Иркутской области продлится снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обрушившийся на столицу Приангарья снегопад парализовал движение больше чем на десятке улиц. Пробки утром 29 ноября были оценены в 10 баллов. Местами их протяженность достигала больше 3 километров. Причиной транспортного коллапса традиционно стали осадки. К слову, за ночь в Иркутске выпало 10% от месячной нормы. И это далеко не все, предупреждают синоптики.

- Небольшой снег будет идти в Иркутске до конца недели, - уведомили горожан в администрации областного центра.

Вместе с этим, с 30 ноября по 1 декабря в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Метеорологами объявлен оранжевый уровень опасности.

Какой же будет погода в ближайшие дни? Завтра, 30 ноября, по области ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью упадет -20... -25 градусов, днем воздух прогреется до -13...-18 градусов. На севере региона столбик термометра будет опускаться до -42. Ночью выпадет умеренный снегопад.

В первый день зимы в Приангарье погода практически не изменится. Ожидается ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до -27 градусов, при прояснении - до -32...-37. Днем синоптики обещают -13...-18 градусов, местами -21...-26. На севере Иркутской области ударит 38-градусный мороз.