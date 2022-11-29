Главную елку Иркутска в сквере Кирова зажгут вечером 1 декабря

В Новый год не будет салюта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске заканчивают установку новогодней елки в сквере Кирова, которая станет главным праздничным деревом города. Елку украсят, установят гирлянды и включат уже к вечеру 1 декабря. Об этом сообщает администрация областного центра.

- В этом году принято решение не проводить крупных массовых мероприятий. Средства, которые предоставляют нам партнеры на фейерверк, направим на новогоднее украшение Кировска ЛНР. Но это не значит, что Иркутск останется без праздника. Город будет украшен. Большая программа запланирована для маленьких иркутян, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Для детей организуют развлекательные программы, приуроченные к празднику. Также впервые за последние несколько лет очно будет работать резиденция Деда Мороза: из-за коронавируса волшебнику пришлось уйти на "дистанционку". Дети участников специальной военной операции смогут посетить Новогоднюю елку мэра и другие мероприятия.

Весь город украшают скульптурами, можно будет увидеть ряд ледяных фигур. В 32 общественных местах установят 17 украшенных елей.