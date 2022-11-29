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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 7:37

129 новых случаев заражения COVID-19 выявили врачи Иркутской области за сутки

Летальность снизилась до нуля
Дарья БОЛЕСОВА
Летальность упала до нуля

Летальность упала до нуля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 29 ноября в Иркутской области 129 человек получили положительные тесты на коронавирус. Всего с начала пандемии заболели 353,4 тысячи сибиряков, многие из них оказались на ковид-койках с серьезными симптомами. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, летальность упала до нуля - врачи не зафиксировали смертей от коронавирусной инфекции. При этом один человек скончался от заболеваний, которые сопутствовали ковиду. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 8823 человека. Полностью выздоровели 348,4 тысячи сибиряков.

Напомним, эпидемиологическая обстановка остается в стабильном состоянии, никакие ограничения в Иркутской области не действуют. В Новый год пройдут разные массовые мероприятия, в том числе откроют резиденцию Деда Мороза. Он два года был на "удаленке" из-за коронавируса.