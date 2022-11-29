12-летний школьник из Иркутской области стал победителем премии Росприроднадзора

Из России лауреатами стали 33 человека Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

12-летний Александр Балобанов из Иркутской области стал лауреатом премии Росприроднадзора в номинации "Экомультфильм". Мальчик живет в небольшом поселке Качуг. Чтобы победить в конкурсе, школьник рассказал сказку про Байкал, его конкурентами стали соотечественники и ребята из других стран в возрасте от 10 до 13 лет. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- На премию второго сезона поступило 45,5 тысяч работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. Победителями стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора и 33 субъектов России, - рассказали в пресс-службе.

Международная детско-юношеская премия "Экология - дело каждого" проводится второй раз. В жюри заседают ученый и телеведущий Николай Дроздов, российский путешественник Федор Конюхов, художник Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, глава "Союзмультфильма" Борис Машковцев и замглавы Центра "Арктические инициативы" Рустам Романенков.

Напомним, в Иркутской области в центре культуры лежат сказания о красотах и силе природы, в том числе Байкала и Ангары.

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