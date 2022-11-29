Иркутский суд отклонил прошение об освобождении экс-главы Минздрава из-под ареста

Бывшего министра обвиняют в мошенничестве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутский областной суд оставил без изменений решение Кировского суда об аресте бывшего министра здравоохранения региона на два месяца. Сторона защиты подала апелляцию о том, чтобы чиновника выпустили из СИЗО. Однако, он все же проведет там некоторое время. Об этом сообщили в пресс-службе государственного органа.

- Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, ч. 6 ст. 290 УК РФ - получении взятки в особо крупном размере, - объяснили в суде.

Экс-министр вместе с другими сотрудниками ведомства специально завысили цену по контракту на закупку медицинского оборудования. В итоге разница цен достигла 10 миллионов рублей.