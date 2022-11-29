О проблеме качества воды рассказали спикеру ЗС жители Вихоревки

Жители Вихоревки обратились к спикеру ЗакСобрания по проблеме качества воды.

О проблеме качества воды в Вихоревке рассказали спикеру ЗС во время приема граждан. Председатель областного парламента находится в рабочей поездке в Братском районе. Так, местный житель Иван Вологдин обратился к спикеру с просьбой ускорить строительство станции по умягчению воды.

Строить станцию начали в 2021 году по федеральному проекту «Чистая вода», на это выделили 80 миллионов рублей. Однако в августе того же года контракт был расторгнут.

Александр Ведерников посетил станцию, администрация города организовала здесь охрану и видеонаблюдение. Сейчас скорректирована проектно-сметная документация. В 2023 году предусмотрено около 115 миллионов рублей на завершение строительства.

На приеме также звучали вопросы состояния дорог. Александр Ведерников сообщил, что в 2023 году планируется отремонтировать дорогу по улице Пионерская на участке в 1,3 км. Проезжая часть будет расширена, появится тротуар, светофоры, дорожные знаки, ограждения. Будут проложены новые сети водоснабжения, ливневка.

- Капитальные ремонты дорог начнутся с улицы Пионерской. Вместе с дорогой отремонтируют и сети, чтобы потом не разрушать асфальт. Мы возьмем этот вопрос на контроль, потому что необходимо местному бюджету обеспечить достаточные средства на софинансирование программы, - сказал Александр Ведерников.