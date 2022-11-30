Депутаты ЗС оценили реализацию госпрограмм в Братском районе

Депутаты ЗакСобрания оценили реализацию госпрограмм в Братском районе.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили социальные объекты в Вихоревке и поселке Турма. Так, в парке культуры и отдыха ведется благоустройство по двум программам «Формирование комфортной городской среды» и «Народные инициативы». Осталось только установить малые архитектурные формы. Первую скамейку с надписью «Я люблю Вихоревку» подарила администрация района, остальные установят весной.

Депутаты осмотрели, как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при средней школе №10. Весной начнется укладка покрытия. Спортивный объект планируют сдать к 1 июня 2023 года.

Кроме этого, парламентарии посетили детский сад «Березка» в Вихоревке. Из бюджета 2022 года депутаты выделили дополнительно 12 миллионов рублей на капремонт учреждения, потому как стоимость работ увеличилась.

Капремонт необходим также Турманской средней школе. В этом году она отмечает 70-летний юбилей. Председатель ЗС Александр Ведерников вручил директору сертификат на обновление методических материалов по программе «Школьный учебник». Региональная программа была разработана по инициативе депутатов ЗС, в результате сертификаты на покупку учебников получают школы небольших населенных пунктов.

Посетили депутаты и культурно-досуговый центр поселка, новый фельдшерско-акушерский пункт. Александр Ведерников подчеркнул, что депутаты работают над региональной программой строительства жилья для фельдшеров ФАПов.

- Государственные программы позволяют не только построить или отремонтировать объекты. Они могут сделать жизнь в каждой территории комфортнее, дают возможность заниматься спортом, творчеством, жить в достойных условиях. Эти практики нужно развивать, они приносят хорошие результаты, - сказал Александр Ведерников.