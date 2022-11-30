Сквер Владимира Бронштейна в Ленинском округе Иркутска благоустроят после голосования

Вторым проектом благоустройства стала спортивная площадка у гимназии Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске завершилось голосование по объектам благоустройства в 2023 году, его проводили по программе "Народных инициатив". Горожанам представили несколько проектов общественных мест, из которых они выбрали лучший. В их число вошел сквер имени Владимира Бронштейна в Ленинском округе.

- В рамках реализации предусмотрена установка бюста, благоустройство прилегающей территории, формирование пешеходной инфраструктуры и зоны отдыха. Работы планируют выполнить до конца 2023 года в поселке Жилкино в районе домов №№ 102-106 на улице Полярной, - объяснили в администрации Иркутска.

Вторым проектом, который будут реализовывать в следующем году, стала спортивная площадка у гимназии №3.

Отметим, в онлайн-голосовании приняли участие больше 5 тысяч человек. Проекты по этой программе реализуют не первый год.