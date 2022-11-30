Поддержку предприятий на севере Иркутской области обсудили депутаты ЗС в Братске

Поддержку предприятий в северных территориях обсудили в рамках рабочей поездки депутатов ЗС в Братск.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Братске. Там они посетили несколько предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. «Падун-хлеб» выпекает батоны, булочки, торты и пирожные и стало участником нацпроекта «Производительность труда». Также завод получил займ фонда микрокредитования региона в 10 млн рублей на модернизацию производства. «РыбСет» производит вяленую рыбу, холодного и горячего копчения, пресервы и планирует расширять производство. «Гелиос» - одно из крупнейших предприятий Братска, производит газированные безалкогольные напитки, мясную и молочную продукцию. У предприятия есть собственное хозяйство молочных коров. Завод также наращивает темпы производства.

Кроме этого, депутаты посетили «Рубеж», который занимается разработкой и установкой охранных систем. Помимо прочего здесь сегодня производят бездымный уголь, который не выделяет углекислый газ. Его отправляют, в том числе, для нужд участников специальной военной операции.

- Вопросы промышленного потенциала - это вопросы благосостояния региона. Это налоги, которые будут пополнять бюджет и позволят нам поддерживать и бизнес, и жителей, – сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.