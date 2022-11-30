Александр Ведерников наградил лауреатов конкурса им. А. П. Белобородова.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил диплом лауреата областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию директору школы № 1 Братска Татьяне Масловской. Депутаты областного парламента посетили школу в рамках рабочей поездки в Братск и Братский район.

Средняя общеобразовательная школа № 1 стала лауреатом конкурса имени дважды героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Жюри представили музейный урок «Семейная реликвия: фронтовое письмо» и проект «Они ковали победу». Музей собирает материалы об истории Великой Отечественной войны, где погибли 76 выпускников школы. В музее хранятся их повестки, письма с фронта, фотографии. Также в экспозиции представлены школьные принадлежности, классные журналы, буквари начала 20 века.

Александр Ведерников осмотрел экспозицию музея и оценил вклад преподавателей в патриотическое воспитание молодежи. «Ваши проекты по патриотическому воспитанию - это большой исследовательский и краеведческий труд, это правдивый, проникновенный рассказ о судьбах ваших земляков - защитников Родины. Вы отнеслись к этой работе с душой, и теперь делитесь теплом памяти о подвиге этих героев с другими», - сказал Александр Ведерников.