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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:17

Александр Ведерников наградил лауреатов конкурса им. А. П. Белобородова

Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Александр Ведерников наградил лауреатов конкурса им. А. П. Белобородова.

Александр Ведерников наградил лауреатов конкурса им. А. П. Белобородова.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вручил диплом лауреата областного конкурса на лучший проект по патриотическому воспитанию директору школы № 1 Братска Татьяне Масловской. Депутаты областного парламента посетили школу в рамках рабочей поездки в Братск и Братский район.

Средняя общеобразовательная школа № 1 стала лауреатом конкурса имени дважды героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. Жюри представили музейный урок «Семейная реликвия: фронтовое письмо» и проект «Они ковали победу». Музей собирает материалы об истории Великой Отечественной войны, где погибли 76 выпускников школы. В музее хранятся их повестки, письма с фронта, фотографии. Также в экспозиции представлены школьные принадлежности, классные журналы, буквари начала 20 века.

Александр Ведерников осмотрел экспозицию музея и оценил вклад преподавателей в патриотическое воспитание молодежи. «Ваши проекты по патриотическому воспитанию - это большой исследовательский и краеведческий труд, это правдивый, проникновенный рассказ о судьбах ваших земляков - защитников Родины. Вы отнеслись к этой работе с душой, и теперь делитесь теплом памяти о подвиге этих героев с другими», - сказал Александр Ведерников.