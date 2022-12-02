113 проектов благоустройства сел реализуют в Иркутской области в 2023 году

Такую це процедуру провели в 2022 году Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Иркутской области продолжается реализация программы развития сельских территорий. Она включает в себя как строительство социально значимых объектов, так и благоустройство общественных территорий. В 2023 году власти решили профинансировать 113 проектов по программе "Развитие села". Об этом сообщает штаб "Единой России" Иркутской области.

- На эти цели дополнительно в бюджете области теперь предусмотрено 96 млн рублей, что позволит профинансировать все 113 проектов благоустройства, представленных муниципальными образованиями, - объяснили в пресс-службе.

Как уточнили в организации, практика финансирования всех отобранных проектов уже была в 2022 году, жители малых поселений дали положительный отклик. Поэтому процедуру решили повторить.

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