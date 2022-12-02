Производство химических реактивов могут организовать в Усолье-Сибирском

Вопрос импортозамещения важных веществ стал остро актуален. Фото: официальный ТГ-канал губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале рассказал о решении президента России Владимир Путина о налаживании импортозамещения химических веществ и реактивов.

- Этот проект представил главе государства директор института химии им. Фаворского Андрей Викторович Иванов на II Конгрессе молодых ученых. Суть ситуации - в вопросах импортозамещения в химической отрасли. Под санкции попала значительная часть базовых химических реагентов. Многие из них не производятся в нашей стране, - объяснил Кобзев.

Он заметил, что есть такие соединения, необходимый объем которых был очень мал, поэтому их не стали производить внутри страны, а закупали в других. Теперь, когда их нет, возникла критическая потребность в производстве. Речь идет о "микротоннажной химии".

Также губернатор Приангарья заметил, что производство можно начать на базе лабораторий научных центров и университетов, такой есть в Усолье-Сибирском. В институте химии Фаворского нашли оригинальный пластификатор ядерного топлива, эту технологию используют в производстве. Мощность - 15 тонн в год, этого достаточно для обеспечения всей ядерной промышленности России.

Владимир Путин одобрил проект импортозамещения и пообещал сформулировать поручения компетентным органам.