Генеральный план Шара-Тоготского муниципалитета утвердили в Иркутской области

Границы населенных пунктов уточнят до конца года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили об утверждении генерального плана Шара-Тоготского муниципального образования. Главной целью стало определение границ поселений в Центральной экологической зоне Байкальской природоохранной территории. На данный момент план уже утвердили в думе муниципалитета после этапа слушаний и согласования.

- Утверждение генерального плана любого муниципального образования позволит упорядочить градостроительную деятельность, установит понятные и прозрачные правила использования территории как для населения, так и для бизнеса, - объяснил первый зампредседателя правительства Руслан Ситников.

Как уточнили в пресс-службе, границы поселений утвердят до конца 2022 года.

Напомним, Центральная экологическая зона включается в себя Байкал и острова, которые находятся в его акватории. Также сюда входят водоохранная зона и особо охраняемые территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08