126 случаев коронавируса выявили врачи за сутки в Иркутской области

126 человек получили положительный тест на коронавирус в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за прошедшие сутки, по состоянию на 5 декабря, 126 человек получили положительный тест на коронавирус. Всего с начала эпидемии ковидом заболели 354,2 тысячи сибиряков, в том числе и несовершеннолетние. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Летальность несколько поднялась: за день врачи зафиксировали смерть двух человек от коронавируса. Случаев смерти от болезней, которые являются сопутствующими, не выявили. Всего за несколько лет скончались 8828 человек.

Полностью выздоровели 349 тысяч жителей Иркутской области. В регионе все еще можно вакцинироваться. Отметим, в Забайкальском крае уже практикуют вакцинацию назального типа - когда препарат вводят с помощью шприца в нос.

В Иркутской области не действуют никакие ковид-ограничения, на Новый год запланированы массовые мероприятия. Однако специалисты призывают все равно соблюдать санитарные нормы.

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