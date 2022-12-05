Отключение света в Иркутске 6 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 6 декабря анонсировали в компании энергосбыта. В пресс-службе предупредили, что необходимо провести плановые работы в сетях, поэтому некоторые дома останутся без электричества. Где-то перебои продлятся всего полчаса, по другим адресам - дольше.

Отключение света в Иркутске 6 декабря

По данным организации, перебои с электричеством затронут три округа: Ленинский, Октябрьский и Свердловский. Конечно, света не будет не по всей территории округов, а лишь на некоторых улицах. В общей сложности под отключение попадают несколько десятков домов по улицам Тельмана, Партизанской, Севастопольской, Ямской и других.

Отключение света в Иркутске 6 декабря начнется с часа ночи, в некоторых домах - с десяти утра. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, предоставленных Иркутскэнергосбыт.

Отключение света в Иркутске 6 декабря

Отключение света в Иркутске 6 декабря