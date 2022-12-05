Конкурс на новый маршрут до Ново-Иркутской ТЭЦ проведут в 2023 году в Иркутске

В 2023 году будут искать перевозчика на маршрут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый автобусный маршрут можется появиться в Иркутске в 2023 году: он свяжет Ново-Иркутскую ТЭЦ и центр города. Общественный транспорт будет курсировать через Академический мост. Об этом сообщил депутат думы Иркутска Евгений Шеломенцев в официальном ТГ-канале.

- Как мне сообщили в комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города, работа по разработке данного маршрута ведется. Во втором квартале 2023 года должен быть проведен конкурс, по итогам которого определится подрядчик для осуществления перевозок от ТЭЦ до центральной части города через Академический мост, - рассказал политик.

Сейчас до ТЭЦ ездят автобусы №8 и №38, которые проезжают через Глазковский мост. Отметим, при утверждении нового маршрута, специалисты должны учитывать дублирующие маршруты и эффективность работы направления, чтобы в итоге он не оказался убыточным.