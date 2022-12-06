Впервые за историю постсоветской России аэропорт Иркутска примет 2,5 млн человек

Самолеты летают в разные города России и других стран Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Международных аэропорт Иркутска впервые с 90-х годов примет 2,5 миллиона посетителей. Годы до этого пассажиропоток едва превышал 2 миллиона человека. За 2022 год удалось увеличить количество рейсов в разные страны. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Еще в начале года с базовыми перевозчиками «S7 Airlines» и «ИрАэро» было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, что впоследствии повлияло на значительный рост пассажиропотока, - заявил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.

Из аэропорта Иркутска самолеты летают в Хабаровск, Благовещенск, Сургут, Тюмень, Челябинск, Омск, Южно-Сахалинск и другие города России, а также в другие страны, например, в Таиланд.

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