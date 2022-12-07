56-летний мужчина погиб на пожаре в собственном доме в поселке Чунский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 7 декабря трагедия произошла на севере Приангарья. 56-летний мужчина погиб на пожаре в поселке Чунский. Дом на улице Песчаной загорелся около 6 часов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения одноэтажный деревянный дом был охвачен огнем, - рассказали в ведомстве. - Соседи сообщили о том, что внутри может находиться человек.

Тело хозяина нашли внутри оной из комнат во время тушения пламени.

Специалисты выяснили, что электросети не выдержали нагрузки, из-за чего произошло короткое замыкание. К слову, эта причина пожаров признана самой распространенной в жилом секторе.

Напомним, в Иркутске поставлена точка в резонансном деле лета 2021 года. Родителям девочки, на которую во время прогулки в сквере Россия упал металлический шар администрация города выплатит компенсацию морального вреда. Ребенок три дня провел в реанимации с черепно-мозговой травмой и обильным кровоизлиянием.