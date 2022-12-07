Частичную обработку дорог от наледи провели в Иркутске 7 декабря

В городе не используют химические реагенты против льда Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске провели частичную обработку дорог от наледи и снежного наката. На некоторых участках появился лед, из-за чего асфальт стал скользким. Чтобы не допустить несчастных случаев, дорогу посыпали специальной смесью из соли и отсева в соотношении 10% к 90%. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- На улице потеплело, а значит песко-соляная смесь действует наиболее эффективно: позволяет быстро расплавить наледь и накаты. Обработку проводим выборочно, - заявил исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

В городе не используют реагенты, то есть химические противоледовые смеси. Это позволяет обеспечить безопасность людей и животных.

Напомним, за сутки из города вывезли 1400 тонн снега, его расчищают с использованием 22 спецмашин.

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