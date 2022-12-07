Депутат ЗС Ольга Носенко поздравила с юбилеем службу ЗАГС Иркутской области

Депутат ЗС Ольга Носенко поздравила сотрудников службы ЗАГС с юбилеем ведомства. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

В декабре 1917 года в России появились первые гражданские учреждения, регистрировавшие браки, рождение детей и смерть. Чуть позже они получили право и расторгать браки. Раньше всеми этими вопросами занималась церковь, однако после революции законным стал считаться именно гражданский брак. Кстати, в это же время уравняли в правах детей, рожденных в семье и внебрачных.

В честь 105-летия службы в ЗАГСе Иркутской области прошла торжественная церемония, на которой чествовали заслуженных работников территориальных отделов. Присоединилась к поздравлениям вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко.

Ольга Николаевна передала поздравления и благодарности работникам подразделений от имени всех депутатов областного парламента:

- Вы становитесь свидетелями самых важных событий в жизни каждого человека. Спасибо за самоотверженный труд, любовь к профессии и людям! Желаю всем здоровья, благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Почётной грамотой награждены заместитель руководителя областной службы ЗАГС Елена Ткаченко и начальник отдела ЗАГС по Иркутскому району Людмила Резниченко. Благодарности от председателя ЗС Александра Ведерникова получили сотрудники Иркутского, Братского и Черемховского отделов.