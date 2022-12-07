Депутат ЗС Кузьма Алдаров оценил новый водопровод в селе Покровка Иркутской области

Новый водопровод запущен в селе Покровка Баяндаевского района. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

В селе Покровка Баяндаевского района большой праздник - сегодня здесь торжественно открыли водопровод. Поздравить местных жителей с этим событием и лично проверить работу коммуникаций прибыл заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

По оценке депутата, это событие очень важно для села, ведь раньше воду сюда приходилось привозить в автомобильной цистерне: обеспечить столь ценным ресурсом всех проживающих в Покровке людей - а их там более 800 человек - было непросто. Теперь воды можно набирать сколько угодно - установлено 12 водоразборных колонок.

Работы по обеспечению Покровки питьевой водой начались около года назад - более 10 километров сетей, с учётом разветвлений, протянуты из Баяндая. Стоимость проекта составила 90 млн рублей и его реализация стала возможна благодаря федеральной программе “Чистая вода”.

- Программу успешно реализуют в Усть-Ордынском бурятском округе, - рассказал Кузьма Алдаров. - Совсем скоро запустят водопровод в посёлке Забитуй Аларского района. В следующем году завершится монтаж сетей в Боханском и Осинском районах, в том числе в Осе, Каха-Онгойском, Майске и Ирхидее.