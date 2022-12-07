Елки и снежный фигуры появятся в 40 дворах Иркутска перед Новым годом

Также запланированы праздничные акции и конкурсы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Общественные пространства и дворы Правобережного округа Иркутска в ближайшее время украсят к Новому году. Украшенные елки и снежные фигуры установят в 40 дворах, в 12 парках и других местах массового скопления людей тоже поставят малые формы и праздничные деревья.

- Проведут праздничные мероприятия с конкурсами и подарками. Предусмотрено обустройство ледовых кортов: в микрорайонах Зеленый, 30 и Топкинский, 10, на улице 5-й Армии, 69 и в переулке МОПРа, 6. Также для катания на коньках подготовлены корты школ №№ 9, 10, 31, 50, 65 и гимназии № 1, - рассказали в мэрии Иркутска.

Напомним, ранее глава города Руслан Болотов заявлял, что при украшении города будут использовать прошлогодние декорации, чтобы сэкономленные деньги отправить на помощь Донбассу. По той же причине решили отказаться от новогоднего салюта.