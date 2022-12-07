Библиотека открылась после капитального ремонта в поселке Тыреть Иркутской области

Библиотека открылась после капитального ремонта в Тырети. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Поселковая библиотека в Тырети Заларинского района открылась после капитального ремонта. Событие это отмечалось с большой радостью, поскольку без помощи депутатов областного парламента оно могло затянуться на неопределенный срок.

Присутствовавшая на открытии библиотеки председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связями с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, депутат от территории Ольга Безродных рассказала о возникших трудностях.

Здание, в котором располагается учреждение, было построено в 1947 году. Поэтому капитального ремонта здесь очень ждали. Он начался в апреле этого года и предполагал полное обновление, от фундамента до кровли, включая монтаж видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. На всё это из областного и местного бюджетов было выделено 8,8 млн рублей.

Однако уже в ходе работ стало ясно, что состояние конструкций хуже, чем предполагалось и нужны дополнительные средства. К счастью, депутаты Законодательного собрания Иркутской области решили внести изменения в бюджет 2022 года и добавить недостающие средства на капитальные ремонты там, где подорожала стоимость работ. Соответствующие поправки были приняты 28 ноября.

- Капремонт завершен благодаря усилиям поселковой и районной администраций, подрядчика и, безусловно, поддержке депутатов Законодательного Собрания и правительства Иркутской области, - подчеркнула Ольга Безродных. - Современное библиотечное пространство позволит реализовать новые интересные проекты, развивать современные формы информационно-библиотечного обслуживания и привлечь новых читателей.

Библиотекари заверили: теперь они обязательно будут внедрять новые форматы работы и постараются войти в систему модельных библиотек в рамках национального проекта “Культура”.