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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:03

Мобилизованных из Иркутской области освободят от уплаты пени за коммунальные услуги

Соответствующий документ проходит согласование
Дарья БОЛЕСОВА
Это станет еще одной мерой поддержки мобилизованных

Это станет еще одной мерой поддержки мобилизованных

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

От уплаты обязательной пени за долги по коммунальным платежам освободят мобилизованных из Иркутской области. Также не будут платить и их семьи. Такое решение озвучил губернатор региона Игорь Кобзев во время встречи с мэром Иркутска и жителями Правобережного округа города. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Проект правового акта Губернатора Иркутской области подготовило министерство жилищной политики и энергетики региона. В настоящее время документ проходит установленную процедуру согласования в областной прокуратуре, - объяснили в пресс-службе.

Губернатор и мэр ответили на вопросы жен и матерей мобилизованных и участников спецоперации. От женщин поступил запрос на юридическую и бытовую помощь, в том числе закупку дров для обогрева зимой. Власти привозят топливо машинами на разные адреса. В Иркутске уже формируют так называемые социальные паспорта семей, чтобы отслеживать их просьбы.

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