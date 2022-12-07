Мобилизованных из Иркутской области освободят от уплаты пени за коммунальные услуги

Это станет еще одной мерой поддержки мобилизованных Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

От уплаты обязательной пени за долги по коммунальным платежам освободят мобилизованных из Иркутской области. Также не будут платить и их семьи. Такое решение озвучил губернатор региона Игорь Кобзев во время встречи с мэром Иркутска и жителями Правобережного округа города. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Проект правового акта Губернатора Иркутской области подготовило министерство жилищной политики и энергетики региона. В настоящее время документ проходит установленную процедуру согласования в областной прокуратуре, - объяснили в пресс-службе.

Губернатор и мэр ответили на вопросы жен и матерей мобилизованных и участников спецоперации. От женщин поступил запрос на юридическую и бытовую помощь, в том числе закупку дров для обогрева зимой. Власти привозят топливо машинами на разные адреса. В Иркутске уже формируют так называемые социальные паспорта семей, чтобы отслеживать их просьбы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08