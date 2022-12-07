Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 декабря 2022 11:35

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 зафиксировали сейсмологи

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 достигло 3 баллов
Дарья БОЛЕСОВА
Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 зафиксировали сейсмологи, эпицентр находится на острове Хужир в Байкале. Об этом сообщили в Байкальском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022

Толчки земли ощутили жители региона, которые находились наиболее близко к озеру. По данным специалистов, сила землетрясения составила 3 балла. Энергетический класс - 10.6. Это не сильные толчки, которые могли и не "докатиться" до крупных городов.

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 стане не единственным за последнее время. 6 декабря ночью произошло землетрясение на границе Монголии и Бурятии, сила достигла 6 баллов.