Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 зафиксировали сейсмологи, эпицентр находится на острове Хужир в Байкале. Об этом сообщили в Байкальском филиале ФГБУН Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022

Толчки земли ощутили жители региона, которые находились наиболее близко к озеру. По данным специалистов, сила землетрясения составила 3 балла. Энергетический класс - 10.6. Это не сильные толчки, которые могли и не "докатиться" до крупных городов.

Землетрясение в Иркутской области 7 декабря 2022 стане не единственным за последнее время. 6 декабря ночью произошло землетрясение на границе Монголии и Бурятии, сила достигла 6 баллов.