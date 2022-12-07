Автобусную экскурсию "Иркутск и мировые религии" запустил областной музей

Женщинам лучше надеть юбку, так как этого требуют некоторые религии. Фото: Иркутский областной краеведческий музей имени Н. Н. Муравьева-Амурского

Иркутский областной краеведческий музей объявил о создании новой экскурсии по областному центру - "Иркутск и мировые религии". Так как в городе проживают разные национальности, у каждой из которых есть своя культурно-религиозная история Именно с ней хотят познакомить всех желающих экскурсоводы.

- Во время экскурсии вы познакомитесь с историей появления конфессий на Иркутской земле, с особенностями религий, а также с устройством храма и правилами поведения в нем. Вы посетите храмы разных конфессий: православную церковь, католический храм, мечеть, дацан, а также синагогу. Маршрут пройдет через улицу Ленина, сквер имени Кирова, улицы Пролетарская и Карла Либкнехта, Фридриха Энгельса и Баррикад, - рассказали в пресс-службе музея.

Стоимость билета - 600 рублей, экскурсию организуют с помощью автобуса. Ближайшие мероприятия назначены на 20 декабря и 5 января, начало в 11:00. Женщинам желательно надеть юбку ниже колена, а в мечетях нужно снимать обувь. Подробности можно узнать на сайте музея.