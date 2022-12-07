Встреча с женами и матерями военнослужащих, участвующих в СВО, прошла в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретились с семьями участников СВО. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Семьи участников специальной военной операции собрались в комитете по управлению Правобережным округом Иркутска. Жены и матери выслушали доклад губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о подготовке к отправке транспорта с гуманитарной помощью для военных с необходимыми техническими средствами, продуктами питания и водой, теплой одеждой, мобильными банями.

Всем присутствующим напомнили, что в администрации города готовы помочь с любыми возникающими вопросами - для этих целей определены специалисты в каждом округе, а так же создан чат в Телеграм.

– Уже проработан вопрос освобождения семей участников СВО от взимания платы в муниципальных детсадах. Он будет рассмотрен на заседании городской Думы в конце декабря. Профессиональную поддержку оказывают специалисты городского «Дома семьи». С детьми и взрослыми там работают психологи, педагоги, социальные работники, – подчеркнул Руслан Болотов.

– В ходе встреч с ребятами в учебных центрах Кемеровской и Новосибирской областей мы договорились, что при формировании перечня мер поддержки их семей, акцент будем делать на детях. В этом направлении активно работаем. Например, уже предусмотрено бесплатное питание в школах учащихся 5-11 классов. Кроме этого, рассматриваем и ряд других льгот, в том числе в сфере оплат за услуги ЖКХ, – отметил Игорь Кобзев.