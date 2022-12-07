Временную схему перелетов через Киренск в поселок Мама разработают власти региона

С 1 декабря аэропорт поселка Мама не может принимать самолеты Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области обсудили вопрос восстановления авиасообщения с поселком Мама, до которого сейчас не могут добраться местные жители после перелета и их родственники. Причиной нарушения сообщения стала ошибка оператора аэродрома "Ангара" в документации.

- По приказу Минтранса России, оператор аэродрома должен был предоставить в Росавиацию схемы выполнения взлета и посадки самолетов Ан-24 для публикации в Центральном сборнике Центра аэронавигационной информации, но сделал это с ошибками. Поэтому с 1 декабря аэропорт не может принимать такие самолеты, - объяснили ситуацию в пресс-службе.

Так как ответственность лежит на авиакомпании, именно она покроет издержки при создании временного авиасообщения. Правительство собирается организовать его или через Бодайбо, или Киренск.

Губернатор и министр транспорта Иркутской области оценили эту ситуацию как недопустимую, а ее решение взяли на особый контроль.