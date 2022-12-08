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НовостиОбщество8 декабря 2022 12:20

Участник спецоперации встретился с кадетами из своей бывшей школы в Братске

Некоторые из выпускников уже получили медали
Дарья БОЛЕСОВА
Он получил орден "Мужества". Фото: администрация Братска

Он получил орден "Мужества". Фото: администрация Братска

В школе №42 в Братке прошло торжественное мероприятие встречи участника специальной военной операции, бывшего выпускника школы. В учреждении обучаются кадеты, они встретились с военным и послушали его рассказы. Пять выпускников этой школы подписали контракты на военную службу и получили ордена "Мужества", еще два человека взяли награды за участие в боевых действиях.

- Дмитрий - сын ветерана Афганистана. В 2021 году закончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, награжден орденом "Мужества". Сегодня на встречу с Дмитрием пришло больше сотни кадетов из разных школ. Ребята с большим патриотизмом говорили о ситуации в стране, задавали вопросы о военной подготовке, необходимых навыках, которым предстоит обучиться, - рассказали в администрации Братска.

Участник СВО получил дополнительную экипировку, письма от детей и флаг города. Ему хотят поставить "Парту героя" в школе, таким образом увековечив его подвиги.