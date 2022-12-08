Тушение пожаров с помощью беспилотников могут опробовать в Забайкальском крае

Но с использованием летательных аппаратов есть некоторые проблемы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Забайкальском крае хотят создать центр беспилотников, которые будут использовать для тушения ландшафтных и лесных пожаров. Конечно, использовать их будут наряду со спецтехникой и специальным инвентарем. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Проблема беспилотных летательных аппаратов такова, что они ориентированы на центральную Россию, на малые площади. Но Дальний Восток с их километражем, с большими расстояниями и с отсутствием связи - для них он достаточно неотработанный. Даже если не в следующем году, то через год мы выйдем ещё на пятое звено, - объяснил первый замминистра природных ресурсов Забайкальского края Заур Аппоев.

Также в регионе для тушения пожаров используют спецподразделения спасателей, которые занимаются тушением с воздуха. Их отправляют в труднодоступные места, куда на машине невозможно подъехать. Еще организовывают специальные минерализованные полосы.