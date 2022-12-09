6,5 лет колонии получил 22-летний житель Братска за попытку сбыть партию наркотиков

Молодой человек признал свою вину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд вынес приговор 22-летнему жителю Братска по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Молодой человек специально поехал в другой город с заготовленными "закладками", чтобы положить их в тайники. Об этом сообщают МВД и прокуратура Иркутской области.

- Весной этого года мужчина приехал в город Железногорск-Илимский, где хотел сбыть психостимуляторы. С собой у него было 40 "закладок" общим весом около 50 граммов. Часть товара он успел спрятать в тайники, с остатками был задержан, - объяснили в полиции.

До этого молодой сибиряк на нарушении закона не попадался, судимостей не имел. Он полностью признал свою вину и не препятствовал следствию. Прокуратура утвердила обвинение и отправила дело в суд.

Братчанин отправится в колонию строгого режима на 6,5 лет.