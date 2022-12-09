Строительство муниципального жилья обсуждают депутаты ЗС Иркутской области

Депутаты ЗС Иркутской области обсудили строительство муниципального жилья. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания обсудили стимулирование жилищного строительства в Иркутской области. По мнению депутатов, этот процесс должен быть систематизирован с помощью единой областной программы. В особенности следует уделить больше внимания строительству нового муниципального жилья для педагогов и медицинских работников.

Такие программы уже разрабатываются и депутаты поднимают этот вопрос не в первый раз. Обсуждалась проблема нехватки жилья для медиков и во время недавней поездки депутатов в Братский район. Народные избранники отмечают существующие сложности, которые тормозят строительство, в том числе и индивидуального жилого строительства. Например, отсутствие коммуникаций. Зампредседателя комитета Денис Шершнев отметил, что по этой причине приостановлено строительство двух объектов в Куйтунском районе, возникают сложности и при строительстве ведомственных домов.

- Особенно это касается территорий, удаленных от Иркутска и не входящих в зону активного строительного рынка, – подчеркнул председатель комиссии Виктор Побойкин.