Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря затронет улицы трех округов города. Перебои с электричеством пройдут в разное время, в субботу света не будет по улицам Ленинского и Свердловского округов. Об этом сообщает Иркутскэнергосбыт.

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки

Причиной перебоев стали профилактические ремонтные работы. Их выполняют по плану, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Отключения пройдут 10, 11 и 12 декабря по разным адресам. В субботу света не будет по улицам Ярославского, Баумана, Свободы, Севастопольской, Гоголя, Колхозной, Лермонтова. Чернышевского и других.

В воскресенье отключение пройдет по улицам Пржевальского, Олонской, Севастопольской, Марата, Бурлова и других.

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря затронет еще много разных улиц, точные адреса и время можно посмотреть в таблицах энергооператора.

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки

Отключение света в Иркутске 10-12 декабря: адреса, сроки