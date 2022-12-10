Всероссийский чемпионат по хоккею с мячом среди студентов впервые проходит в Иркутской области

В соревнованиях участвуют игроки из восьми регионов страны. Фото: Telegram-канал Игоря Кобзева

Сегодня в Иркутске состоялось торжественное открытие первенства спортивной студенческой лиги по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Соревнования проходят на стадионе «Рекорд» и в ледовом дворце «Байкал». В них принимают участие команды из восьми регионов страны. Это Иркутск, Красноярск, Бурятия, Кемерово, Мурманск, Чита, Нижний Новгород и Сыктывкар. Всего около 140 спортсменов.

- Приятно видеть молодых людей, которых объединяет любовь к спорту. Многие команды прилетели издалека, преодолели огромные расстояния, чтобы выйти на иркутский лед. Благодарю губернаторов регионов, из которых прибыли спортсмены, за поддержку студенческого хоккея с мячом, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

12 декабря пройдут финальные матчи, по результатам которых определится победитель первенства России. А до этого момента спортсмены соревнуются в круговом турнире в двух группах. В следующем году уже запланировано второе первенство по хоккею с мячом. Оно так же состоится в Иркутске в ноябре 2023 года.

Игорь Кобзев пожелал участникам первенства честной борьбы и заслуженной победы, а зрителям - получить яркие эмоции от матчей. Глава региона выразил надежду, что соревнования станут традиционными и будут проводиться в Иркутской области и в других регионах страны.