98 молодых семей в Иркутске улучшили свои жилищные условия в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти сотне молодых семей в Иркутске с начала года вручили сертификаты на оплату части стоимости жилья, погашение ипотеки и строительство дома. Их сумма варьируется от семисот тысяч до более миллиона рублей. Участниками программы могут стать нуждающиеся в квадратных метрах иркутяне в возрасте до 35 лет. Также обязательное условие - платежеспособность заявителей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Финансирование программы «Молодым семьям – доступное жилье» осуществляется из федерального, регионального и городского бюджетов. В 2022 году на эти цели в местной казне предусмотрено более 52 млн рублей, - отметили в мэрии.

Напомним, в Иркутске в Драматическом театре имени Охлопкова провели концерт в честь супружеских пар, которые провели вместе больше 50 лет. Всего в зале присутствовали 164 пары. Юбилярам вручили цветы и почетные грамоты - не все браки оказываются настолько крепкими, как у этих сибиряков. Отметим, среди них были представители самых разных профессий, в том числе те, кто занимались освоением месторождений природных ископаемых, укреплением обороноспособности, строили гидроэлектростанцию на Ангаре и БАМ.