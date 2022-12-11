Перебои в работе паромов на остров Ольхон возможны 11 декабря Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Мощный порывистый ветер бушует в Ольхонском районе. Из-за непогоды возможны перебои в работе паромной переправы. Об этом в социальных сетях предупредил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- При сильных порывах их движение небезопасно для пассажиров. И риск в данном случае будет совершенно не уместен, - отметил глава региона. - В связи с этим прошу с пониманием отнестись к ситуации и планировать свои поездки с учетом возможной приостановки движения паромов.

Напомним, местами по области днем 11 декабря синоптики обещают метели и ветер с порывами до 18 м\с. Особенно осторожными следует быть водителям, на дорогах образуется снежный накат. Такая же погода сохранится и в первый день рабочей недели, 12 декабря, предупреждают сибиряков в региональном МЧС.

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Актуальную информацию о работе паромной переправы можно уточнить либо по телефонам Восточно-Сибирского речного пароходства - (3952) 35-67-27, (3952) 28-75-44, либо на сайте ведомства.