МЧС: ветер до 36 м/с бушует на озере Байкал 12 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды сделали в иркутском МЧС 12 декабря. По прогнозам синоптиков, ветер с порывами до 31-36 м/с будет бушевать на Байкале в течение дня до 20:00 часов вечера.

- По области ожидаются переменная облачность, небольшой снег, в северо-восточных районах, ночью в Катангском, Чунском и днем в западных, центральных районах без существенных осадков, местами небольшой снег, в Слюдянском районе ночью и утром умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

При прояснении ночью температура воздуха опустится до -35 градусов. На севере региона, в Катангском, Киренском районах, столбик термометра опустится до -39...-44 градусов. Днем потеплеет до -15...-20 градусов.