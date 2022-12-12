Видео крупного пожара в иркутском СПА-центре появилось в сети

Пожар в СПА-центре в Иркутске 11 декабря Фото: Прокуратура Иркутской области

В иркутском МЧС поделились кадрами с места пожара в здании СПА-центра, который произошел поздним вечером 11 декабря. Потушить пламя, распространившееся на площади больше 350 квадратных метров, смогли лишь к 4 утра. Банный комплекс находится в поселке Молодежном на улице Трактовой. Как стало известно "Комсомолке", его открытие было запланировано на следующий день, 12 декабря.

- Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, - отметили в ведомстве.

На опубликованном видео запечатлена работа пожарных, которую затруднял порывистый ветер. Именно из-за погодных условий огонь в считанные минуты охватил практически все здание. На кадрах видно, как пламя вырывается из-под крыши, а над территорией нависло огромное облако дыма.