Около 50 единиц техники чистят дороги Иркутска от снега 12 декабря Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья продолжается борьба с последствиями снегопада. С раннего утра на улицах города комбинированные дорожные машины расчищают проезжие части и обрабатывают центральные дороги натуральной противогололедной смесью. Всего в работе задействовано около 50 единиц техники. Более 200 дворников приводят в порядок остановки, тротуары и лестницы. Тем временем в парках и скверах убирают мусор 120 человек и 10 спецмашин.

– В минувшие выходные с территории города вывезено почти 2200 тонн снега, – прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - В круглосуточном режиме выполняли очищали все магистральные улицы, остановки и заездные карманы, пешеходные переходы, тротуары и лотки.

Особое внимание уделяется уборке снега по популярным у горожан маршрутам к социальным объектам – школам, детским садам, медицинским учреждениям.

Напомним, непогода резко обрушилась на жителей Приангарья. В областном центре бушует метель, порывы ветра едва не сбивают людей с ног. Днем температура в городе опустится до -17...-19 градусов, а ночью упадет до -21. Порывы ветра 8-13 м/с.