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НовостиОбщество12 декабря 2022 3:46

Около 50 единиц техники чистят дороги Иркутска от снега 12 декабря

На очистку лестниц, тротуаров, остановочных пунктов вышло более 200 человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Около 50 единиц техники чистят дороги Иркутска от снега 12 декабря

Около 50 единиц техники чистят дороги Иркутска от снега 12 декабря

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья продолжается борьба с последствиями снегопада. С раннего утра на улицах города комбинированные дорожные машины расчищают проезжие части и обрабатывают центральные дороги натуральной противогололедной смесью. Всего в работе задействовано около 50 единиц техники. Более 200 дворников приводят в порядок остановки, тротуары и лестницы. Тем временем в парках и скверах убирают мусор 120 человек и 10 спецмашин.

– В минувшие выходные с территории города вывезено почти 2200 тонн снега, – прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - В круглосуточном режиме выполняли очищали все магистральные улицы, остановки и заездные карманы, пешеходные переходы, тротуары и лотки.

Особое внимание уделяется уборке снега по популярным у горожан маршрутам к социальным объектам – школам, детским садам, медицинским учреждениям.

Напомним, непогода резко обрушилась на жителей Приангарья. В областном центре бушует метель, порывы ветра едва не сбивают людей с ног. Днем температура в городе опустится до -17...-19 градусов, а ночью упадет до -21. Порывы ветра 8-13 м/с.